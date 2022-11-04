Кара Делевинь взяла участие в бельевом показе Рианны Savage x Fenty (фото)

В США состоялось одно из самых необычных и ожидаемых мероприятий мира бельевой моды.

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30-летняя британская супермодель и актриса Кара Делевинь взяла участие в шоу бельевого бренда Рианны Savage x Fenty. Об этом сообщает Hollywood Life.

Известно, что Рианна запустила свой бренд несколько лет назад, показы для широкой публики проходят в онлайн-формате, и это полноценные шоу-фильмы. Их показывают на Amazon Prime Video.

В показах знаменитой певицы Рианны принимают участие не только модели, но и люди разной внешности, телосложения и ориентации. В этом году трансляция состоится 9 ноября, а вот закрытая презентация традиционно прошла раньше. Кроме того, состоялась вечеринка для участников показа и гостей.

Супермодель Кара Делевинь вышла на фотосессию в мини-шортах, топе и синей шифоновой накидке насыщенного кобальтового оттенка. Завершили ее образ босоножки на платформе.

Также Кара появилась в шоу в качестве модели и демонстрировала роскошное нижнее белье графитового оттенка с блестками. Образ звезды на показе дополнила футуристическая прическа, яркий макияж и массивнные украшения. Брови Каре осветлили, следуя новому тренду.

Что касается концепции бренда, то она очень проста и объясняется комментарием Рианны: "Мы хотим, чтобы люди хорошо выглядели и чувствовали себя хорошо. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя сексуально и получали от этого удовольствие".

Напомним, кроме Делевинь, в показе шоу Рианны примет участие российская модель Ирина Шейк, Джонни Депп и другие звезды мирового шоубиза.