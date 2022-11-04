Кара Делевінь взяла участь у показі білизни Ріанни Savage x Fenty (фото)

У США відбулося одне з найнезвичайніших і найочікуваніших заходів світу білизняної моди.

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30-річна британська супермодель та акторка Кара Делевінь взяла участь у шоу білизняного бренду Ріанни Savage x Fenty. Про це повідомляє Hollywood Life.

Відомо, що Ріанна запустила свій бренд кілька років тому, покази для широкого загалу проходять в онлайн-форматі, і це повноцінні шоу-фільми. Їх вказують на Amazon Prime Video.

У показах знаменитої співачки Ріанни беруть участь не лише моделі, а й люди різної зовнішності, статури та орієнтації. Цього року трансляція відбудеться 9 листопада, а ось закрита презентація традиційно відбулася раніше. Крім того, відбулася вечірка для учасників показу та гостей.

Супермодель Кара Делевінь вийшла на фотосесію у мінішортах, топі та синій шифоновій накидці насиченого кобальтового відтінку. Завершили її образ босоніжки на платформі.

Також Кара з'явилася в шоу як модель і демонструвала розкішну спідню білизну графітового відтінку з блискітками. Зображення зірки на показі доповнила футуристична зачіска, яскравий макіяж та масивні прикраси. Брови Каре висвітлили, слідуючи новому тренду.

Що стосується концепції бренду, то вона дуже проста і пояснюється коментарем Ріанни: "Ми хочемо, щоб люди мали гарний вигляд і почували себе добре. Ми хочемо, щоб ви почували себе сексуально і отримували від цього задоволення".

Нагадаємо, окрім Делевінь, у показі шоу Ріанни візьме участь російська модель Ірина Шейк, Джонні Депп та інші зірки світового шоубізу.