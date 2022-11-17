"Мадонна загорелась". Очередная порция откровенных кадров от певицы

Знаменитость продолжает эпатировать свою аудиторию.

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64-летняя американская певица Мадонна поделилась откровенным видео, на котором она "горит в огне". В своем Instagram с 18,6 млн подписчиков звезда сцены показала очередные провокационные кадры.

С помощью специального эффекта Мадонна "загорелась" – пламя покрыло все ее тело. Артистка была одета в черный корсет, чулки и туфли на высоком каблуке.

"Она горит… Также горячо", — подписала снимки эпатажная звезда.

[ + – ] Мадонна [ + – ] Мадонна

64-летняя Мадонна часто делится откровенными снимками и эпатирует публику. Звезда сцены постоянно меняет цвет волос, экспериментируя с разнообразными прическами.

В частности известно о новом романе Мадонны с гораздо младшим ее бойфрендом. Мадонну и 23-летнего Эндрю Дарнелла уже несколько раз замечали на свиданиях.

До этого артистке приписывали отношения с известным фотографом Рикардо Гомесом. Еще раньше знаменитость встречалась с танцовщиком Ахламаликом Уильямсом на протяжении трех лет.

[ + – ] Мадонна

Напомним, Мадонна встретила Хэллоуин 2022 со своими детьми в роскошных образах.

Также Фокус писал о креативной и откровенной рекламе новой сумочки Мадонной.