"Мадонна загорілася". Чергова порція відвертих кадрів від співачки
Знаменитість продовжує епатувати свою аудиторію.
64-річна американська співачка Мадонна поділилася відвертим відео, на якому вона "палає у вогні". У своєму Instagram з 18,6 млн підписників зірка сцени показала чергові провокативні кадри.
За допомогою спеціального ефекту Мадонна загорілася — полум'я покрило все її тіло. Артистка була одягнута у чорний корсет, панчохи та туфлі на високих підборах.
"Вона горить… Також гаряче", — підписала знімки епатажна зірка.
64-річна Мадонна часто ділиться відвертими знімками та епатує публіку. Зірка сцени постійно змінює колір волосся, експериментуючи з різноманітними зачісками.
Зокрема відомо про новий роман Мадонни з набагато молодшим за неї бойфрендом. Мадонну та 23-річного Ендрю Дарнелла кілька разів уже помічали на побаченнях.
До цього артистці приписували стосунки з відомим фотографом Рікардо Гомесом. Ще раніше знаменитість зустрічалася з танцівником Ахламаліком Вільямсом впродовж трьох років.
Нагадаємо, Мадонна зустріла Геловін 2022 зі своїми дітьми у розкішних образах.
Також Фокус писав про креативну та відверту рекламу нової сумочки Мадонною.