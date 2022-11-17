"Мадонна загорілася". Чергова порція відвертих кадрів від співачки

Знаменитість продовжує епатувати свою аудиторію.

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64-річна американська співачка Мадонна поділилася відвертим відео, на якому вона "палає у вогні". У своєму Instagram з 18,6 млн підписників зірка сцени показала чергові провокативні кадри.

За допомогою спеціального ефекту Мадонна загорілася — полум'я покрило все її тіло. Артистка була одягнута у чорний корсет, панчохи та туфлі на високих підборах.

"Вона горить… Також гаряче", — підписала знімки епатажна зірка.

[ + – ] Мадонна [ + – ] Мадонна

64-річна Мадонна часто ділиться відвертими знімками та епатує публіку. Зірка сцени постійно змінює колір волосся, експериментуючи з різноманітними зачісками.

Зокрема відомо про новий роман Мадонни з набагато молодшим за неї бойфрендом. Мадонну та 23-річного Ендрю Дарнелла кілька разів уже помічали на побаченнях.

До цього артистці приписували стосунки з відомим фотографом Рікардо Гомесом. Ще раніше знаменитість зустрічалася з танцівником Ахламаліком Вільямсом впродовж трьох років.

[ + – ] Мадонна

Нагадаємо, Мадонна зустріла Геловін 2022 зі своїми дітьми у розкішних образах.

Також Фокус писав про креативну та відверту рекламу нової сумочки Мадонною.