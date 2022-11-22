Мадонна перевыпустит "Секс"

Арт-проект стал общим трудом певицы, известного фотографа и креативного директора модного дома.

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64-летняя американская певица Мадонна, Энтони Вакарелло и Стивен Мэйзел анонсировали перевыпуск арт-проекта SEX. Об этом сообщают на странице YSL.

Креативный директор модного дома Энтони Вакарелло и американский фотограф Стивен Мэйзел анонсировали переиздание арт-проекта SEX.

Стивен Мэйзел активно сотрудничал с Мадонной. Фотограф снимал для нее обложки синглов и альбом Like a Virgin. А в 1992 году певица выбрала его для создания провокационной книги под названием "Секс".

Выход арт-проекта сделал Мэйзела скандально известным. Содержимое оправдывает название: страницы фотокниги наполнены откровенными фото Мадонны и других известных личностей — Наоми Кэмпбелл, Изабеллы Росселлини.

Все идеи из "Секса" принадлежат именно Мадонне. Она осталась в восторге от сотрудничества с креативным директором и фотографом.

"29 ноября — 4 декабря", — отмечают на странице модного дома, намекая на выход арт-проекта.

Напомним, Мадонна поделилась откровенной "рекламой" новой сумочки.

Также Фокус писал об очередной порции горячих фото от 64-летней Мадонны.