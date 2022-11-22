Мадонна перевипустить "Секс"

Арт-проєкт став спільною працею співачки, відомого фотографа та креативного директора модного дому.

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64-річна американська співачка Мадонна, Ентоні Вакарелло та Стівен Мейзел анонсували перевипуск арт-проєкту SEX. Про це повідомляють на сторінці YSL.

Креативний директор модного дому Ентоні Вакарелло та американський фотограф Стівен Мейзел анонсували перевидання арт-проєкту SEX.

Стівен Мейзел активно співпрацював з Мадонною. Фотограф знімав для неї обкладинки синглів і альбому Like a Virgin. А у 1992 співачка обрала його для створення провокаційної книги під назвою "Секс".

Вихід арт-проєкту зробив Мейзела скандально відомим. Вміст виправдовує назву: сторінки фотокниги наповнені відвертими фото Мадонни та інших відомих особистостей — Наомі Кемпбелл, Ізабелли Росселліні.

Усі ідеї з "Сексу" належать саме Мадонні. Вона залишилася у захваті від співпраці з креативним директором та фотографом.

"29 листопада – 4 грудня", — зазначають на сторінці модного дому, натякаючи на вихід арт-проєкту.

Нагадаємо, Мадонна поділилася відвертою "рекламою" нової сумочки.

Також Фокус писав про чергову порцію гарячих фото від 64-річної Мадонни.