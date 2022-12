Умерла вокалистка группы Fleetwood Mac Кристин Макви

Кристин Макви была автором самых известных хитов группы.

В 79 лет скончалась Кристин Макви, солистка группы Fleetwood Mac, которая написала такие хиты группы, как Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me и Songbird. Об этом пишет People.

Сообщается, что Кристин Макви, урожденная Кристин Перфект, умерла в больнице в окружении близких после непродолжительной болезни.

Профессионально заниматься музыкой Кристин начала в конце 1960-х и выступала в нескольких британских блюзовых группах.

Ей всегда нравилась музыка Fleetwood Mac, так что в 1968 году она вышла замуж за ее бас-гитариста Джона Макви, взяв при этом его фамилию. Через три года она присоединилась к группе, а еще через пять лет развелась с мужем, но продолжала выступать в составе группы до 1998 года. В 2014 году вернулась в состав коллектива. Незадолго до смерти она планировала концертный тур вместе с прочими участниками группы.

Напомним, Fleetwood Mac была одной из самых известных в мире рок-групп в 1970-х и 80-х годах.

Она была названа в честь ударника Мика Флитвуда и басиста Джона Макви, которые, как не парадоксально, но существенного влияния на группу не оказывали.

За время своего существования группа несколько раз меняла состав, музыкальный стиль, распадалась и собиралась вновь. Была основана еще в 1967 году и существует до сих пор. В 1998 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.

В заявлении группы Fleetwood Mac по поводу смерти Кристин Макви сказано: "Нам очень повезло прожить жизнь вместе с ней. Она была действительно единственной в своем роде, особенной и невероятно талантливой. Нам так будет ее не хватать!".

