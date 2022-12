Померла вокалістка гурту Fleetwood Mac Крістін Макві

Крістін Макві була авторкою найвідоміших хітів гурту.

У 79 років померла Крістін Макві, солістка групи Fleetwood Mac, яка написала такі хіти гурту, як Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me та Songbird. Про це пише People.

Повідомляється, що Крістін Макві, уроджена Крістін Перфект, померла у лікарні в оточенні близьких після нетривалої хвороби.

Професійно займатися музикою Крістін розпочала наприкінці 1960-х і виступала у кількох британських блюзових групах.

Їй завжди подобалася музика Fleetwood Mac, тож у 1968 році вона вийшла заміж за її бас-гітариста Джона Макві, взявши його прізвище. Через три роки вона приєдналася до групи, а ще через п'ять років розлучилася з чоловіком, але продовжувала виступати у складі групи до 1998 року. У 2014 році повернулася до складу колективу. Незадовго до смерті вона планувала концертний тур разом з іншими учасниками гурту.

Нагадаємо, Fleetwood Mac була однією з найвідоміших у світі рок-груп у 1970-х та 80-х роках.

Вона була названа на честь ударника Міка Флітвуда та басиста Джона Макві, які, як не парадоксально, але суттєвого впливу на групу не мали.

За час свого існування гурт кілька разів змінював склад, музичний стиль, розпадався і збирався знову. Гурт був заснований ще у 1967 році й існує досі. У 1998 році гурт був введений до Зали слави рок-н-ролу.

У заяві групи Fleetwood Mac з приводу смерті Крістін Макві сказано: "Нам дуже пощастило прожити життя разом з нею. Вона була справді єдиною у своєму роді, особливою і неймовірно талановитою. Нам так її не вистачатиме!".

