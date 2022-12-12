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Стиль жизни

Дрю Бэрримор рассказала, почему не покупает детям подарки на Рождество

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Фото: Instagram @drewbarrymore | Дрю Бэрримор

Актриса и модель сама воспитывает двух дочерей.

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До католического Рождества две недели – горячее время для родителей, которые хотят удивить своих детей подарком под елкой. Но только не для Дрю Бэрримор. Звезда "Ангелов Чарли" призналась, что в этом году ее дочери, 10-летняя Олив и 8-летняя Фрэнки, снова останутся без сюрпризов от Санта-Клауса. Об этом пишет People.

В недавнем интервью Entertainment Tonight 47-летняя ведущая ток-шоу и актриса рассказала, что не покупает рождественские подарки для своих детей.

Однако она добавила, что это совсем не значит, что она плохая мать. Просто вместо новых игрушек, которые быстро , знаменитость предпочитает дарить своим детям воспоминания, которые они пронесут потом всю жизнь.

"На Рождество я всегда беру их с собой в путешествие. Говорю им: "Мы помним это место, фотографии и впечатления – это то, что я хочу вам подарить", – рассказывает Бэрримор. – Они получают много вещей за год, поэтому я не похожа на какую-то чужую, холодную маму, которая говорит: Никаких тебе подарков! Я просто чувствую, что лучший подарок будет помнить о жизни".

Дети Дрю Бэрримор появились на свет во время отношений актрисы с арт-консультантом Уиллом Копельманом. Итого они прожили 5 лет, четыре из которых – в официальном браке. В 2016 году Дрю и Уилл развелись. Этот разрыв для Берримор был болезненным и она долгое время не могла подпустить к себе ни одного кавалера.

Дрю Бэрримор и Уилл Копельман, 2015 год Fullscreen
Дрю Бэрримор и Уилл Копельман, 2015 год
Фото: Getty Images

Напомним, недавно в откровенной беседе с Вупи Голдберг Дрю призналась, что не была в "интимных отношениях" с момента развода.

Также Фокус писал, что 47-летняя актриса рассказала слушателям подкаста "Новости Дрю", что у нее был разный сексуальный опыт.