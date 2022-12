84-летний Энтони Хопкинс поразил поклонников рождественским танцем

Знаменитый актер не впервые публично танцует для своих фанатов.

Британский актер Энтони Хопкинс на своей странице в Instagram, где почти 4 миллиона подписчиков, опубликовал видео, на котором танцует под песню Леонарда Коэна "Dance Me to the End of Love". Для видеоролика актер надел блестящую шапку Санты.

Под видео, где оскароносный актер танцевал со своей безошибочно узнаваемой озорной улыбкой, он поздравил поклонников с Рождеством.

'Рожден свободным. Буть свободен. Счастливых праздников", — написал Энтони, возможно, в качестве намека на знаменитый британский фильм 1960-х годов "Рожденные свободными".

Хопкинс, который в этом году снялся в таких фильмах, как "Сын", "Время Армагеддона" и "Нулевой контакт", в следующем году представит еще три фильма.

В 2021-м актер получил второго "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Отец", но большинство зрителей до сих пор воспринимают его как легендарного Ганнибала Лектера из "Молчания ягнят". Даже его бывшая возлюбленная Марта Стюарт признавалась, что Энтони у нее ассоциировался только с людоедом.

Напомним, Энтони Хопкинс не смог пройти мимо ошеломительного успеха сериала "Уэнсдей" от Netflix. Нет, он не стал танцевать знаменитый танец главной героини, но перевоплотился в знаменитую руку по имени Вещь и сыграл на пианино.

Также Фокус писал, что Энтони Хопкинс отметил победу на "Оскаре" тем, что станцевал с Сальмой Хайек.