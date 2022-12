84-річний Ентоні Гопкінс вразив шанувальників різдвяним танцем

Знаменитий актор не вперше публічно танцює для своїх фанів.

Британський актор Ентоні Гопкінс на своїй сторінці в Instagram, де майже 4 мільйони підписників, опублікував відео, на якому танцює під пісню Леонарда Коена Dance Me to the End of Love. Для відеоролика актор одягнув блискучу шапку Санти.

Під відео, де оскароносний актор танцював зі своєю безпомилково впізнаваною пустотливою усмішкою, він привітав шанувальників із Різдвом.

'Народжений вільним. Бути вільним. Щасливих свят", — написав Ентоні, можливо, як натяк на знаменитий британський фільм 1960-х років "Народжені вільними".

Гопкінс, який цього року знявся в таких фільмах як "Син", "Час Армагеддону" та "Нульовий контакт", наступного року представить ще три фільми.

2021-го актор отримав другого "Оскара" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Батько", але більшість глядачів досі сприймають його як легендарного Ганнібала Лектера з "Мовчання ягнят". Навіть його колишня кохана Марта Стюарт зізнавалася, що Ентоні в неї асоціювався лише з людожером.

Нагадаємо, Ентоні Гопкінс не зміг пройти повз приголомшливий успіх серіалу "Венздей" від Netflix. Ні, він не став танцювати знаменитий танець головної героїні, але перетворився на знамениту руку на ім'я Річ і зіграв на піаніно.

