Замок по цене однокомнатной квартиры: во Франции продают недвижимость с историей

Замок был использован для съемок документального сериала.

Особняк XIX века с девятью спальнями и семью ванными комнатами, расположенный в Сен-Мексент-л'Эколь, на западе Франции, выставлен на продажу €820 700. Замок известен благодаря документальному сериалу "Побег в замок", который здесь снимали, пишет Mirror.

Стоимость этой недвижимости равна цене однокомнатной квартиры в Баттерси в Лондоне. Дом занимает площадь 15 тысяч квадратных метров и может похвастаться собственной старинной чайной.

Особняк может похвастаться каменными стенами без отделки, каменными лестницами, молдингами, башнями и двумя большими сводчатыми подвалами.

Возле замка расположено небольшое озеро с деревянным павильоном на берегу, флигель, конюшни, коровник, большой сарай, охотничий домик и многое другое.

Шато находится всего в получасе езды от главного города региона Де-Севр, Ньора.

"Эта красивая резиденция, недавно отреставрированная, представляет собой великолепный семейный дом, предлагающий множество вариантов для проведения специальных мероприятий и размещения. Шато уже хорошо известен в стране и за ее пределами благодаря своей главной роли в фильме Ch4 Escape to the Chateau DIY. Он был отремонтирован в соответствии с очень высокими стандартами нынешними владельцами, которые также усердно работали, чтобы вернуть ему его законное место в сердцах и жизни местного сообщества. Несмотря на сохранение первоначальных особенностей, ремонтные работы включали изоляцию, создание отдельной квартиры и студии/дома. Вместе с его всеми любимой стильной чайной комнатой Vintage, люксами Bed and Breakfast и популярным британским продовольственным магазином! Уже получены архитектурные планы и разрешения на строительство еще 6 гостевых домов, ресторана и большой приемной", – говорится в объявлении.

Продажа подобных замков во Франции – совершенно обычное дело. На территории страны немало огромных сооружений, которые приходят в упадок и запустение среди обширной сельской местности. Именно поэтому многие семьи и продают их. Такая тенденция объясняется еще и довольно дорогим содержанием подобной недвижимости, а также желанием семей жить в городах, где можно сделать карьеру.

В замке снимали документальный фильм "Побег в замок"

В свое время шато во франции обзавелись Анджелина Джоли и Брэд Питт, однако со временем особняк и винодельня стали яблоком раздора и серьезным поводом для судебных разбирательств между бывшими супругами.

Напомним, в Сети показали румынский замок, который стал Академией Невермор в сериале "Уэнсдей".