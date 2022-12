Замок за ціною однокімнатної квартири: у Франції продають нерухомість із історією

Замок використали для зйомок документального серіалу.

Маєток XIX століття з дев'ятьма спальнями та сімома ванними кімнатами, розташований у Сен-Мексент-л'Еколь на заході Франції, виставлений на продаж €820 700. Замок відомий завдяки документальному серіалу "Втеча в замок", який тут знімали, пише Mirror.

Вартість цієї нерухомості дорівнює ціні однокімнатної квартири в Баттерсі в Лондоні. Будинок займає площу 15 тисяч квадратних метрів і може похвалитися власною старовинною чайною.

Маєток може похвалитися кам'яними стінами без оздоблення, кам'яними сходами, молдингами, вежами та двома великими склепінчастими підвалами.

Біля замку розташоване невелике озеро з дерев'яним павільйоном на березі, флігель, стайні, корівник, великий сарай, мисливський будиночок і багато іншого.

Шато розташоване всього за пів години їзди від головного міста регіону Де-Севр — Ніора.

"Ця красива резиденція, нещодавно відреставрована, є чудовим сімейним домом, що пропонує безліч варіантів для проведення спеціальних заходів і розміщення. Шато вже добре відоме в країні та за її межами завдяки своїй головній ролі у фільмі Ch4 Escape to the Chateau DIY. Воно було відремонтоване згідно з дуже високими стандартами нинішніми власниками, які також старанно працювали, щоб повернути йому його законне місце в серцях і житті місцевого співтовариства. Незважаючи на збереження первісних особливостей, ремонтні роботи включали ізоляцію, створення окремої квартири та студії/будинку, улюбленою стильною чайною кімнатою Vintage, люксами Bed and Breakfast і популярним британським продовольчим магазином! Уже отримано архітектурні плани й дозволи на будівництво ще 6 гостьових будинків, ресторану та великої приймальні”, — йдеться в оголошенні.

Продаж подібних замків у Франції — звичайна справа. На території країни чимало величезних споруд, які занепадають і занедбані серед великої сільської місцевості. Саме тому багато родин і продають їх. Така тенденція пояснюється ще й досить дорогим утриманням такої нерухомості, а також бажанням сімей жити в містах, де можна зробити кар'єру.

[ + – ] У замку знімали документальний фільм "Втеча в замок"

Свого часу шато у Франції обзавелися Анджеліна Джолі та Бред Пітт, проте згодом маєток і виноробня стали яблуком розбрату й серйозним приводом для судових розглядів між колишнім подружжям.

