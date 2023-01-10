Рита Ора посетила мероприятие в провокационном наряде (фото)

Звезда регулярно радует поклонников эпатажными и смелыми нарядами.

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32-летняя британская певица Рита Ора посетила мероприятие в Лос-Анджелесе — вечеринку, организованную в преддверии "Золотого глобуса". Для выхода она выбрала очень смелое платье фиолетового цвета. Об этом пишет PageSix.

Наряд был кружевным, полностью прозрачным и не прикрывал совершенно ничего. У него был асимметричный подол со шлейфом. Платье было представлено брендом Rodarte в коллекции весна-лето 2023.

Свой аутфит звезда дополнила черными трусами, накладками на соски, клатчем от Rodo clutch, черными босоножками от Christian Louboutin и украшениями от Acchitto.

Рита Ора обожает откровенные образы. Буквально в прошлом месяце она появилась на красной ковровой дорожке British Fashion Awards 2022 в полностью прозрачном платье от Nensi Dojaka с ярко-красным бюстгальтером и подходящими стрингами, а также выбеленными бровями и жутковатыми накладками на лице, как у русалки.

[ + – ] Рита Ора Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что Рита опубликовала несколько фотографий с пляжа и показала, как выглядит ее фигура в голубом крошечном бикини и парео.