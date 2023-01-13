Рианна снялась в чувственной рекламе нижнего белья своего бренда

После долгого творческого перерыва Рианна опубликовала видео, в котором прорекламировала коллекцию своего нижнего белья к Дню святого Валентина.

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Если другие бренды, вроде Victoria's Secret, вынуждены нанимать моделей для рекламных кампейнов, то Рианна представляет свой бренд сама. Видео появилось в ее Instagram.

Для рекламы она снялась в сексуальном кружевном комбинезоне с вырезом на груди в виде сердца. И отметила, что это ролик к новой коллекции Savage x Fenty Valentine's Day.

[ + – ] Рианна в рекламном кампейне своего бренда

34-летняя икона поп-культуры, которая недавно была номинирована на премию "Золотой глобус", подписала свой ролик: "К черту розы", — намекнув, что лучший подарок к Дню всех влюбленных – это белье ее бренда. Тем более, что подготовилась она основательно, и там есть и мужские и женские коллекции.

Рианна, похоже, была в кружевном комбинезоне собственного бренда — Lovestruck, который обычно стоит 94,95 доллара.

Ей не удалось получить "Золотой глобус", впрочем, проиграли также Тейлор Свифт и Леди Гага. Приз в категории "Лучшая песня" получил трек Naatu Naatu из фильма RRR.

Но Рианна все равно отлично провела время, хоть и опоздала к официальной фотосессии на красной дорожке. Она пришла полчаса спустя и гуляла со своим бойфрендом A$AP Rocky по залу, общаясь со знакомыми.

После церемонии влюбленный дуэт сфотографировался за кулисами и пообщался с лауреатами премии, такими как Анджела Бассетт.

Поклонники давно преследуют певицу в социальных сетях, требуя, чтобы она "поторопилась", поскольку Рианна не выпускала новый альбом со времен Anti в 2016 году.

Впрочем, скоро она выступит на "Супербоуле 2023" и уже опубликовала тизер своего шоу.