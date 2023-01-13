Ріанна знялася у чуттєвій рекламі спідньої білизни свого бренду

Після довгої творчої перерви Ріанна опублікувала відео, в якому прорекламувала колекцію своєї спідньої білизни до Дня святого Валентина.

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Якщо інші бренди, типу Victoria's Secret, змушені наймати моделей для рекламних кампейнів, то Ріанна представляє свій бренд сама. Відео з'явилося у її Instagram.

Для реклами вона знялася у сексуальному мереживному комбінезоні з вирізом на грудях у вигляді серця. І наголосила, що це ролик до нової колекції Savage x Fenty Valentine's Day.

[ + – ] Ріанна у рекламному кампейні свого бренду

34-річна ікона поп-культури, яка нещодавно була номінована на премію "Золотий глобус", підписала свій ролик: "До чорта троянди", — натякнувши, що найкращий подарунок до Дня всіх закоханих – це білизна її бренду. Тим більше, що підготувалася вона ґрунтовно, там є і чоловічі, і жіночі колекції.

Ріанна, схоже, була у мереживному комбінезоні власного бренду — Lovestruck, який зазвичай коштує 94,95 доларів.

Їй не вдалося отримати "Золотий глобус", проте програли також Тейлор Свіфт і Леді Гага. Приз у категорії "Найкраща пісня" отримав трек "Naatu Naatu" із фільму "RRR".

Але Ріанна все одно чудово провела час, хоч і запізнилася до офіційної фотосесії на червоній доріжці. Вона прийшла через пів години і гуляла зі своїм бойфрендом A$AP Rocky по залі, спілкуючись зі знайомими.

Після церемонії закоханий дует сфотографувався за лаштунками та поспілкувався з лауреатами премії, такими як Анджела Бассетт.

Шанувальники давно переслідують співачку в соціальних мережах, вимагаючи, щоб вона "поспішила", оскільки Ріанна не випускала нового альбому з часів Anti у 2016 році.

Втім, незабаром вона виступить на "Супербоулі-2023" і вже опублікувала тизер свого шоу.