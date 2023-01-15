Изабель Гулар в бикини продемонстрировала стойку на голове (видео)

Модель радует своих поклонников снимками в купальнике.

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38-летняя бразильская модель Изабель Гулар продемонстрировала свою восхитительную фигуру в новом посте в своем Instagram-аккаунте.

Манекенщица опубликовала ролик, в котором показала, как делает стойку на руках на фоне бассейна. На видео она позировала в одном бикини. Фигура у Гулар роскошная, но нет никаких секретов.

О том, как добиться таких же восхитительных результатов Изабель пишет в подписи к снимку: "Фокус! Преданность! Мотивация!! Дерзайте!".

Что означает лишь одно, модель очень много работает над своим телом в спортзале, а то, что поклонники видят в ее блоге в Instagram – это итог регулярных тренировок. Судя по тому, что Гулар в купальнике, она все еще находится на отдыхе.

Напомним, недавно знаменитая модель показала фотографии с отдыхала на Сен-Бартсе, где она находится вместе со своим супругом, 32-летним футболистом Кевином Траппом.

Также Фокус писал, что Изабель Гусар порадовала своих поклонников в Instagram новыми фотографиями в сексуальном образе. Манекенщица предстала в эротическом образе. На Гулар был кожаный черный топ-бюстье с металлической фурнитурой, к которому прикреплялись кожаные стринги, надетые поверх колгот в сетку.