Ізабель Гулар у бікіні продемонструвала стійку на голові (відео)

Модель радує своїх шанувальників знімками у купальнику.

Related video

38-річна бразильська модель Ізабель Гулар продемонструвала свою чудову фігуру у новій публікації в своєму Instagram-акаунті.

Манекенниця опублікувала ролик, у якому показала, як робить стійку на руках на фоні басейну. На відео вона позувала в одному бікіні. Фігура у Гулар розкішна, але немає жодних секретів.

Про те, як досягти таких же чудових результатів Ізабель пише в підписі до знімку: "Фокус! Відданість! Мотивація!! Працюйте!".

Що означає лише одне, модель дуже багато працює над своїм тілом у спортзалі, а те, що шанувальники бачать у її блозі в Instagram – це результат регулярних тренувань. Судячи з того, що Гулар у купальнику, вона все ще перебуває на відпочинку.

Нагадаємо, нещодавно знаменита модель показала фотографії із відпочинку на Сен-Бартсі, де вона знаходиться разом зі своїм чоловіком, 32-річним футболістом Кевіном Траппом.

Також Фокус писав, що Ізабель Гусар порадувала своїх шанувальників у Instagram новими фотографіями у сексуальному образі. Манекенниця постала в еротичному образі. На Гулар був шкіряний чорний топ-бюстьє з металевою фурнітурою, до якого прикріплювалися шкіряні стрінги, одягнуті поверх колгот у сітку.