Букингемский дворец раскрыл первые детали предстоящей коронации Карла III

Торжественные мероприятия пройдут с 6 по 8 мая не только в Лондоне, но и по всей стране.

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Официальная коронация Карла III состоится 6 мая, а ее празднование продлится до 8 мая. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Букингемский дворец, который раскрыл первые подробности предстоящей церемонии.

Коронация пройдет в Вестминстерском аббатстве. Торжественную религиозную службу по этому поводу проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Сообщается, что Карл и его жена Камилла, королева-консорт, прибудут в Вестминстерское аббатство процессией из Букингемского дворца, известной как "Королевская процессия", и вернутся позже в более крупной церемониальной процессии, известной как "Коронационная процессия", в сопровождении других членов королевской семьи. Затем король и королева-консорт вместе с членами королевской семьи появятся на балконе Букингемского дворца, чтобы завершить дневные мероприятия.

7 мая по всей стране пройдут тысячи мероприятий в рамках "Большого обеда коронации", а еще не названые "мировые музыкальные иконы и современные звезды" соберутся вместе на "Коронационный концерт", который состоится на Восточной лужайке Виндзорского замка.

Понедельник, 8 мая, решено сделать тоже выходным днем. Он будет отведен для волонтерства, его называют "большой помощью". Цель дня – использовать волонтерство для объединения сообществ и создания долговременного волонтерского наследия после коронационных выходных.

На протяжении всех дней празднования достопримечательности Великобритании будут подсвечены с помощью проекций, лазеров, дисплеев дронов и иллюминатов.

По всей видимости, коронация Карла III будет отличаться от той, которая была у его матери, и станет более сдержанной. Это значит, что сама церемония будет короче, а также предполагаются некие поправки в определенным феодальным элементам ритуала.

На данный момент дворец не уточнил, какие члены семьи появятся в процессии и на балконе. У публики интерес вызывает, будут ли на коронации принц Гарри с Меган Маркл и брат короля, принц Эндрю, который из-за секс-скандала оказался в опале.

Ожидается, что в эти дни Лондон посетят мировые лидеры, а также миллионы туристов. Несмотря на то, что к празднованию приглашаются все желающие, однако не все британцы намерены разделить всеобщее ликование. В частности, группа антимонархической кампании "Республика" пообещала провести акцию протеста возле Вестминстерского аббатства.

"Коронация – это торжество наследственной власти и привилегий, ей нет места в современном обществе. Эта бессмысленная театральная постановка стоимостью в десятки миллионов фунтов стерлингов является пощечиной для миллионов людей, борющихся с кризисом стоимости жизни. Мы уже связались со столичной полицией и ожидаем, что они будут способствовать мирному и содержательному протесту. Мы намерены сделать так, чтобы наше присутствие ощущалось на парламентской площади, когда королевская процессия проходит к аббатству", – заявил пресс-секретарь организации Грэм Смит.

Ранее Фокус писал, почему король боится своего младшего сына, принца Гарри.