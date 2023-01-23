Букігемський палац розкрив перші деталі майбутньої коронації Карла III

Урочисті заходи відбудуться з 6 по 8 травня не лише у Лондоні, а й по всій країні.

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Офіційна коронація Карла ІІІ відбудеться 6 травня, а її святкування триватиме до 8 травня. Про це повідомляє CNN із посиланням на Букінгемський палац, який розкрив перші подробиці майбутньої церемонії.

Коронація пройде у Вестмінстерському абатстві. Урочисту релігійну службу із цього приводу проведе архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Повідомляється, що Карл і його дружина Камілла, королева-консорт, прибудуть у Вестмінстерське абатство процесією з Букінгемського палацу, відомою як "Королівська процесія", і повернуться пізніше до більшої церемоніальної процесії, відомої як "Коронаційна процесія", у супроводі інших членів королівської сім'ї. Потім король та королева-консорт разом із членами королівської родини з'являться на балконі Букінгемського палацу, щоб завершити денні заходи.

7 травня по всій країні відбудуться тисячі заходів у рамках "Великого обіду коронації", а ще не названі "світові музичні ікони та сучасні зірки" зберуться разом на "Коронаційний концерт", який відбудеться на Східному лужку Віндзорського замку.

Понеділок, 8 травня, вирішено зробити також вихідним днем. Його буде відведено для волонтерства, його називають "великою допомогою". Мета дня — використовувати волонтерство для об'єднання спільнот та створення довготривалої волонтерської спадщини після коронаційних вихідних.

Протягом усіх днів святкування визначних пам'яток Великобританії будуть підсвічені за допомогою проєкцій, лазерів, дисплеїв дронів та ілюмінатів.

Очевидно, коронація Карла III буде відрізнятися від тієї, яка була у його матері, і стане стриманішою. Це означає, що сама церемонія буде коротшою, а також передбачаються деякі поправки до певних феодальних елементів ритуалу.

Наразі палац не уточнив, які члени сім'ї з'являться у процесії та на балконі. У публіки інтерес викликає, чи на коронації будуть принц Гаррі з Меган Маркл і брат короля, принц Ендрю, який через секс-скандал опинився в опалі.

Очікується, що цими днями Лондон відвідають світові лідери, а також мільйони туристів. Попри те, що до святкування запрошуються всі охочі, проте не всі британці мають намір поділити загальну радість. Зокрема, група антимонархічної кампанії "Республіка" пообіцяла провести акцію протесту біля Вестмінстерського абатства.

"Коронація — це урочистість спадкової влади та привілеїв, їй немає місця в сучасному суспільстві. Ця безглузда театральна постановка вартістю в десятки мільйонів фунтів стерлінгів є ляпасом для мільйонів людей, які борються із кризою вартості життя. Ми вже зв'язалися зі столичною поліцією та очікуємо, що вони сприятимуть мирному та змістовному протесту. Ми маємо намір зробити так, щоб наша присутність відчувалася на парламентській площі, коли королівська процесія проходить до абатства", — заявив прессекретар організації Грем Сміт.

Раніше Фокус писав, чому король боїться свого молодшого сина принца Гаррі.