Алека Болдуина раскритиковали за подпись с "сексуальным подтекстом" к фото жены и сына

Фанаты знаменитого актера посчитали пост неуместным.

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64-летний голливудский актер Алек Болдуин нарвался на критику поклонников после неоднозначной подписи к фото в своем Instagram-аккаунте.

Звезда поделился фотографией жены Хиларии с маленьким сыном Лео, который обнимал маму со спины и смотрел в камеру.

"Старая хитрость: "Давай я тебе помассирую спинку", — написал под фото Болдуин.

Такая подпись к фото жены и мальчика вызвала возмущение среди поклонников актера, ведь им показалось, что слова имеют "сексуальный подтекст".

"Больше никому эта подпись не кажется ужасной?", "Сексуализация детей — это всегда так странно, и это твой собственный ребенок… Серьезно?"

После критики в свою сторону Болдуин все же исправил публикацию и добавил: "Картофельные чипсы следом". Имея в виду, что таким образом сын хотел получить что-то вкусное.

Напомним, накануне стало известно, что Алека Болдуина, застрелившего украинского оператора Галину Хатчинс во время съемки фильма "Ржавчина", и оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид обвиняют в непреднамеренном убийстве.

Также Фокус писал, что в октябре прошлого года стало известно, что Алек Болдуин достиг мирового соглашения с семьей убитой украинской оператора Галины Хатчинс.