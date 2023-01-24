Алека Болдвіна розкритикували за підпис із "сексуальним підтекстом" до фото дружини та сина

Фанати знаменитого актора вважали допис недоречним.

Related video

64-річний голлівудський актор Алек Болдвін нарвався на критику шанувальників після неоднозначного підпису до фото у своєму Instagram-акаунті.

Зірка поділився фото дружини Хіларі з маленьким сином Лео, який обіймав маму зі спини та дивився у камеру.

"Стара хитрість: "Давай я тобі помасажую спинку", — написав під фото Болдвін.

Такий підпис до фото дружини та хлопчика викликав обурення серед шанувальників актора, адже їм здалося, що слова мають "сексуальний підтекст".

"Більше нікому цей підпис не здається жахливим?", "Сексуалізація дітей — це завжди так дивно, і це твоя власна дитина… Серйозно?"

Після критики у свій бік Болдвін усе ж таки виправив публікацію і додав: "Картопляні чипси слідом". Маючи на увазі, що так син хотів отримати щось смачне.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Алека Болдвіна, який застрелив українську операторку Галину Гатчінс під час зйомки фільму "Іржа", і зброянку Ханну Гутьєррес-Рід звинувачують у ненавмисному вбивстві.

Також Фокус писав, що у жовтні минулого року стало відомо, що Алек Болдвін досяг мирової угоди з родиною вбитої української операторки Галини Гатчінс.