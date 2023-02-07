Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной (фото)

Звезда подиумов предстала в новом амплуа.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной. Снимками с новой фотосессии звезда подиумов делится в своем Instagram с почти 30 млн подписчиков.

Модель польско-еврейского происхождения предстала перед фотографом совершенно без одежды и с новой прической — боб каре с челкой. Грудь молодая мама прикрыла руками. А на некоторых снимках Ратаковски примеряла черные полупрозрачные колготки и кожаный плащ. На лице американской знаменитости был вечерний эффектный макияж.

[ + – ] Эмили Ратаковски

"👀 @morellibrothers", — лаконично подписала карусель фото модель, отметив фотографа, который был автором откровенных снимков.

Эмили Ратаковски часто делится фотографиями, на которых позирует частично или полностью обнаженной. Летом 2022 года стало известно о разрыве модели с американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр.

После новостей о разводе знаменитостей начали распространяться слухи о романе Ратаковски и Брэда Питта. Впоследствии она встречалась с голливудским ловеласом и комиком Питом Дэвидсоном. Сейчас же модели приписывают новые отношения.

Напомним, Эмили Ратаковски начала новые романтические отношения.

Также Фокус писал о кардинальной смене имиджа Эмили Ратаковски.