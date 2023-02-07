Емілі Ратаковскі знялася повністю оголеною (фото)

Зірка подіумів постала в новому амплуа.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі знялася повністю оголеною. Знімками з нової фотосесії зірка подіумів ділиться у своєму Instagram з майже 30 млн підписників.

Модель польсько-єврейського походження постала перед фотографом абсолютно без одягу та з новою зачіскою — боб каре з чубчиком. Груди молода мама прикрила руками. А на деяких знімках Ратаковскі приміряла чорні напівпрозорі колготи та шкіряний плащ. На обличчі американської знаменитості був вечірній ефектний макіяж.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

"👀 @morellibrothers", — лаконічно підписала карусель фото модель, відмітивши фотографа, який був автором відвертих знімків.

Емілі Ратаковскі часто ділиться фото, на яких позує частково чи повністю оголеною. Влітку 2022 стало відомо про розрив моделі з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Від їхнього союзу підростає однорічний син Сильвестр.

Після новин про розлучення знаменитостей почали ширитися чутки про роман Ратаковскі та Бреда Пітта. А згодом вона місяць зустрічалася з голлівудським ловеласом та коміком Пітом Девідсоном. Наразі ж моделі приписують нові стосунки.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі почала нові романтичні стосунки.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Емілі Ратаковскі.