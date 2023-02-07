56-летняя Сальма Хайек рассказала о сексуализации своего образа в начале карьеры

Звезде в свое время говорили, что "ее срок годности истечет".

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56-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек снялась в элегантной фотосессии и рассказала о сексуализации своего образа. Об этом пишет GQ.

Звезда фильма "Вечные" призналась, что ее всегда подгоняли под образ сексапильной актрисы и не позволяли сыграть в комедийном жанре.

"Говорили: "Ты секси, поэтому тебе нельзя испытывать чувство юмора…" В 1990-х тебе не разрешалось не только быть умной, не разрешалось и быть смешной", — рассказывает звезда экрана.

В частности, Сальме Хайек говорили, что "ее срок годности в свое время истечет". А долгожданная роль в комедийном фильме "Одноклассники" досталась знаменитости только после 40 лет.

"Сейчас в своей жизни я на той стадии, где больше не считаю, что моя сексуальность — это единственная ценящаяся вещь. Но если бы так и было, мне все равно, потому что я выстроила достаточное уважение к себе со стороны людей, которые действительно для меня важны, чтобы чувствовать, что меня видят и вне ее (сексуальности)", — добавила американо-мексиканская актриса.

[ + – ] Сальма Хайек

"В последнем танце "Magic Mike" Сальма Хайек Пино играет серийно подрывную женщину, которая все контролирует. На самом деле она выполнила этот трюк десятки лет назад", — отмечают журналисты издания.

На обложке издания Сальма предстала в роскошном черном приталенном платье с глубоким декольте.

Напомним, Сальма Хайек показала свою встречу с енотом.

Также Фокус писал об эффектном выходе Сальмы Хайек на публику в полупрозрачном платье.