56-річна Сальма Хаєк розповіла про сексуалізацію свого образу на початку кар'єри

Знаменитості свого часу казали, що "її термін придатності закінчиться".

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56-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк знялася в елегантній фотосесії та розповіла про сексуалізацію свого образу. Про це пише GQ.

Зірка фільму "Вічні" зізналася, що її завжди підганяли під образ сексапільної акторки та не дозволяли зіграти в комедійному жанрі.

"Казали: "Ти сексі, тому тобі не можна мати почуття гумору…" У 1990-их тобі не дозволялося не лише бути розумною, не дозволялося й бути смішною", — розповідає зірка екрану.

Зокрема Сальмі Хаєк казали, що "її термін придатності свого часу закінчиться". А довгоочікувана роль у комедійному фільмі "Однокласники" дісталася знаменитості лише після 40 років.

"Зараз у своєму житті я на тій стадії, де більше не вважаю, що моя сексуальність — це єдина річ, яка цінується. Але якби так і було, мені байдуже, бо я вибудувала достатню повагу до себе з боку людей, які справді для мене важливі, щоби відчувати, що мене бачать і поза нею (сексуальністю)", — додала американо-мексиканська акторка.

[ + – ] Сальма Хаєк

"В останньому танці "Magic Mike" Сальма Хаєк Піно грає серійно підривну жінку, яка усе контролює. Насправді, вона виконала цей трюк десятки років тому", — зазначають журналісти видання.

На обкладинці видання Сальма постала в розкішній чорній приталеній сукні з глибоким декольте.

Нагадаємо, Сальма Хаєк показала зустріч з єнотом.

Також Фокус писав про ефектний вихід Сальми Хаєк на публіку в напівпрозорій сукні.