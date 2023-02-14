Кайли Дженнер поделилась обнаженной фотографией в душе (фото)

Знаменитость поделилась с поклонниками сексуальной фотографией, где предстала полностью обнаженной.

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25-летняя бизнесвумен и звезда реалити Кайли Дженнер восхитила поклонников, поделившись пикантным снимком из душа в своем Instagram-аккаунте, используя только цветы, чтобы прикрыть обнаженное тело.

Знаменитость наслаждалась душем на улице. Кайли улыбнулась и запрокинула голову, стоя под проточной водой. Девушка была полностью обнажена и использовала два букета цветов, чтобы прикрыться.

[ + – ] Кайли Дженнер Фото: Instagram @kyliejenner

Также в серии фотографии она продемонстрировала снимок в обтягивающем латексном комбинезоне, демонстрирующем ее широкое декольте.

[ + – ] Кайли Дженнер Фото: Instagram @kyliejenner

На другом снимке мама двоих детей была одета в прозрачное платье, которое она сочетала с едва заметным белым боди с вырезом по центру.

[ + – ] Кайли Дженнер Фото: Instagram @kyliejenner

Кайли подписала свой пост смайликами белого сердца, Земли и глаза.

Поклонники пришли в восторг, увидев откровенные кадры звезды. Один человек прокомментировал: "Это твой лучший пост".

Напомним, Кайли Дженнер позировала на пляже в винтажном бикини Chanel за 10 тысяч долларов.

Также Фокус писал, что Кайли Дженнер раскритиковали в Сети после того, как она вышла на публику в образе с необычным аксессуаром от Givenchy — колье-чокером в виде удавки.