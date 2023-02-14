Кайлі Дженнер поділилася оголеним фото в душі (фото)

Знаменитість поділилася із шанувальниками сексуальним фото, де постала повністю оголеною.

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25-річна бізнесвумен ізірка реаліті Кайлі Дженнер захопила шанувальників, поділившись пікантним знімком із душу у своєму Instagram-акаунті, використовуючи лише квіти, щоб прикрити оголене тіло.

Знаменитість насолоджувалася душем навулиці. Кайлі посміхнулася і відкинула голову, стоячи під проточною водою. Дівчина була повністю оголена і використала два букети квітів, щоб прикритися.

[ + – ] Кайлі Дженнер Фото: Instagram @kyliejenner

Також у серії фото вона продемонструвала знімок у латексному обтислому комбінезоні, що демонструє її широке декольте.

[ + – ] Кайлі Дженнер Фото: Instagram @kyliejenner

На іншому знімку мама двох дітей була одягнена у прозору сукню, яку вона поєднувала з ледь помітним білим боді з вирізом по центру.

[ + – ] Кайлі Дженнер Фото: Instagram @kyliejenner

Кайлі підписала свій допис смайликами білого серця, Землі й очима.

Шанувальники захопилися, побачивши відверті кадри зірки. Одна людина прокоментувала: "Це твій найкращий допис".

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала на пляжі у вінтажному бікіні Chanel за 10 тисяч доларів.

Також Фокус писав, що Кайлі Дженнер розкритикували в мережі після того, як вона вийшла на публіку в образі з незвичайним аксесуаром від Givenchy — кольє-чокером у вигляді зашморгу.