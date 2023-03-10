Рита Ора поделилась пикантным видео в одном полотенце

Рита Ора поделилась со своими фанатами весьма откровенным видеороликом.

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32-летняя британская певица Рита Ора поделилась в своем TikTok-аккаунте зажигательным видео из своей ванной комнаты.

На опубликованном клипе знаменитость албанского происхождения предстала с ярким вечерним макияжем с акцентом на глазах, вероятно, после мероприятия.

Клип начался с крупного плана ее лица, когда она произнесла слова песни Keep on Serving Countess Т. Кайла. Затем она отошла от камеры, прежде чем отпустить полотенце, чтобы продемонстрировать свои бедра.

Фото: скриншот Фото: скриншот

"Я здесь ради этой подачи", — подписала Рита пикантный ролик.

Яркое видео Риты появилось после того, как она продемонстрировала свое уникальное чувство стиля на мероприятии Spotify Stream On в Лос-Анджелесе. Для живого выступления на концерте знаменитость выбрала черное нижнее белье, кожаные черные брюки с вырезами на бедрах и топ с длинным рукавами в сеточку.

Фото: Getty Images

Напомним, в прошлом году Рита Ора вышла замуж за Тайку Вайтити, с которым встречалась около года. Певица и кинорежиссер тайно поженились в Лондоне и отметили это событие в узком кругу родственников и близких друзей. Ожидается, что вскоре пара устроит пышную свадьбу. А в начале февраля она первый раз показала свои кольца, которые как оказалось, она выбрала для себя самостоятельно.