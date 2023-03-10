Рита Ора поделилась пикантным видео в одном полотенце
Рита Ора поделилась со своими фанатами весьма откровенным видеороликом.
32-летняя британская певица Рита Ора поделилась в своем TikTok-аккаунте зажигательным видео из своей ванной комнаты.
На опубликованном клипе знаменитость албанского происхождения предстала с ярким вечерним макияжем с акцентом на глазах, вероятно, после мероприятия.
Клип начался с крупного плана ее лица, когда она произнесла слова песни Keep on Serving Countess Т. Кайла. Затем она отошла от камеры, прежде чем отпустить полотенце, чтобы продемонстрировать свои бедра.
"Я здесь ради этой подачи", — подписала Рита пикантный ролик.
Яркое видео Риты появилось после того, как она продемонстрировала свое уникальное чувство стиля на мероприятии Spotify Stream On в Лос-Анджелесе. Для живого выступления на концерте знаменитость выбрала черное нижнее белье, кожаные черные брюки с вырезами на бедрах и топ с длинным рукавами в сеточку.
Напомним, в прошлом году Рита Ора вышла замуж за Тайку Вайтити, с которым встречалась около года. Певица и кинорежиссер тайно поженились в Лондоне и отметили это событие в узком кругу родственников и близких друзей. Ожидается, что вскоре пара устроит пышную свадьбу. А в начале февраля она первый раз показала свои кольца, которые как оказалось, она выбрала для себя самостоятельно.