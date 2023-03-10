Ріта Ора поділилася пікантним відео в одному рушнику

Ріта Ора поділилася зі своїми фанатами дуже відвертим відеороликом.

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32-річна британська співачка Ріта Ора поділилася у своєму TikTok-акаунті запальним відео зі своєї ванної кімнати.

На опублікованому кліпі знаменитість албанського походження постала з яскравим вечірнім макіяжем з акцентом на очах, ймовірно, після заходу.

Кліп почався з великого плану її обличчя, коли вона вимовила слова пісні Keep on Serving Countess Т. Кайла. Потім вона відійшла від камери, перш ніж відпустити рушник, щоб продемонструвати свої стегна.

Фото: скріншот Фото: скріншот

"Я тут заради цієї подачі", — підписала Ріта пікантний ролик.

Яскраве відео Ріти з'явилося після того, як вона продемонструвала своє унікальне почуття стилю на заході Spotify Stream On у Лос-Анджелесі. Для живого виступу на концерті знаменитість обрала чорну спідню білизну, шкіряні чорні штани з вирізами на стегнах і топ із довгим рукавами у сіточку.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого року Ріта Ора вийшла заміж за Тайку Вайтіті, з яким зустрічалася приблизно рік. Співачка та кінорежисер таємно одружилися в Лондоні та відсвяткували цю подію у вузькому колі родичів і близьких друзів. Очікується, що незабаром пара влаштує пишне весілля. А на початку лютого вона вперше показала свої каблучки, які як з'ясувалось, вона обрала для себе самостійно.