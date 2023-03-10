Ріта Ора поділилася пікантним відео в одному рушнику
Ріта Ора поділилася зі своїми фанатами дуже відвертим відеороликом.
32-річна британська співачка Ріта Ора поділилася у своєму TikTok-акаунті запальним відео зі своєї ванної кімнати.
На опублікованому кліпі знаменитість албанського походження постала з яскравим вечірнім макіяжем з акцентом на очах, ймовірно, після заходу.
Кліп почався з великого плану її обличчя, коли вона вимовила слова пісні Keep on Serving Countess Т. Кайла. Потім вона відійшла від камери, перш ніж відпустити рушник, щоб продемонструвати свої стегна.
"Я тут заради цієї подачі", — підписала Ріта пікантний ролик.
Яскраве відео Ріти з'явилося після того, як вона продемонструвала своє унікальне почуття стилю на заході Spotify Stream On у Лос-Анджелесі. Для живого виступу на концерті знаменитість обрала чорну спідню білизну, шкіряні чорні штани з вирізами на стегнах і топ із довгим рукавами у сіточку.
Нагадаємо, минулого року Ріта Ора вийшла заміж за Тайку Вайтіті, з яким зустрічалася приблизно рік. Співачка та кінорежисер таємно одружилися в Лондоні та відсвяткували цю подію у вузькому колі родичів і близьких друзів. Очікується, що незабаром пара влаштує пишне весілля. А на початку лютого вона вперше показала свої каблучки, які як з'ясувалось, вона обрала для себе самостійно.