50-летняя Гвинет Пэлтроу рассказала о "самой странной" оздоровительной процедуре

Гвинет Пэлтроу сделала несколько странных вещей во имя хорошего самочувствия, но "самая странная" связана с ее прямой кишкой.

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50-летняя актриса Гвинет Пэлтроу во время выступления в подкасте "Искусство быть здоровым" рассказала, что она "использовала озонотерапию ректально".

"Это довольно странно, но очень помогло", — сказала основательница компании Goop, которая занимается оздоровлением и стилем жизни.

Согласно Healthline, "озонотерапия относится к процессу введения озонового газа в ваше тело для лечения болезни или раны". Однако этот процесс не регулируется и в 2019 году FDA заявило, что это "ядовитый газ, о котором не известно полезных свойств в медицинском применении".

Пэлтроу продолжила рассказывать о своих ежедневных оздоровительных процедурах.

"Мне нравится внутривенное вливание, я одна из первых пользователей капельницы", — сказала актриса, отметив, что особенно любит глутатион и фосфатидилхолин.

"Их довольно трудно найти и они заставляют меня чувствовать себя так хорошо", — сказала звезда фильма "Железный человек".

Гвинет Пэлтроу

Помимо утренних капельниц, Пэлтроу говорит, что она практикует периодическое голодание примерно до полудня, а после ест что-то, "что не поднимет уровень сахара в крови" — например, суп или костный бульон.

После у Пэлтроу по расписанию пилатес или ходьба, а затем 30 минут сухой чистки в инфракрасной сауне.

За прошедшие годы Пэлтроу попадала в неприятные ситуации из-за продвижения странных тенденций в области здорового образа жизни, обычно связанных с женской анатомией. И все же одним из ее самых шокирующих моментов было то, что в январе 2020 года ее бренд выпустил свечу с ароматом влагалища за 75 долларов.

В начале 2021-го Гвинет Пэлтроу выпустила в продажу вибратор за 95 долларов.

Ранее Фокус писал о том, что Гвинет Пэлтроу показала свое лицо без косметики и фильтров, чтобы прорекламировать эффект от косметических средств для ухода своего велнесс-бренда Goop.