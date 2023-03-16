50-річна Гвінет Пелтроу розповіла про "найдивнішу" оздоровчу процедуру

Гвінет Пелтроу зробила кілька дивних речей задля хорошого самопочуття, але "найдивніша" пов'язана з її прямою кишкою.

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50-річна акторка Гвінет Пелтроу під час виступу в подкасті "Мистецтво бути здоровим" розповіла, що вона "використовувала озонотерапію ректально".

"Це досить дивно, але дуже допомогло", — сказала засновниця компанії Goop, яка займається оздоровленням і стилем життя.

Згідно Healthline, "озонотерапія стосується процесу введення озонового газу у ваше тіло для лікування хвороби або рани". Однак цей процес не регулюється, і у 2019 році FDA заявило, що це "отруйний газ, про який не відомо корисних властивостей у медичному застосуванні".

Пелтроу продовжила розповідати про свої щоденні оздоровчі процедури.

"Мені подобається внутрішньовенне вливання, я одна з перших користувачів крапельниці", — сказала акторка, зазначивши, що особливо любить глутатіон і фосфатидилхолін.

"Їх досить важко знайти. і вони змушують мене почуватися так добре", — сказала зірка фільму "Залізна людина".

Гвінет Пелтроу

Крім ранкових крапельниць, Пелтроу каже, що вона практикує періодичне голодування приблизно до полудня, а після того їсть щось, "що не підніме рівень цукру в крові" — наприклад, суп або кістковий бульйон.

Потім у Пелтроу за розкладом пілатес або ходьба, а потім 30 хвилин сухого чистки в інфрачервоній сауні.

За минулі роки Пелтроу потрапляла в неприємні ситуації через просування дивних тенденцій у сфері здорового способу життя, зазвичай пов'язаних із жіночою анатомією. І все ж таки одним із її найбільш шокуючих моментів було те, що в січні 2020 року її бренд випустив свічку з ароматом піхви за 75 доларів.

На початку 2021-го Гвінет Пелтроу випустила в продаж вібратор за 95 доларів.

Раніше Фокус писав про те, що Гвінет Пелтроу показала своє обличчя без косметики та фільтрів, щоб прорекламувати ефект від косметичних засобів для догляду свого велнес-бренду Goop.