В объективе украинского фотографа: Кендалл Дженнер поделилась откровенными снимками

Американская модель появилась в объективе украинского фотографа Юлии Горбаченко.

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27-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер снялась в последней кампании для онлайн-бутика FWRD, в котором знаменитость является креативным директором. Об этом пишет PageSix.

Съемка супермодели прошла на простынях в прозрачном белом платье без рукавов и без нижнего белья под ним. Пикантный образ завершили черные кожаные сапоги на каблуке до колен.

"Ты забыла свой бюстгальтер у меня дома", — прокомментировал один пользователь публикацию известной модели в Instagram.

Кендалл Дженнер – не первая мировая знаменитость, появившаяся в объективе украинского фотографа Юлии Горбаченко. Ранее на ее снимках можно было заметить Джиджи Хадид, Гвен Стефани, Эльзу Хоск и других.

Напомним, модель и звезда реалити Кендалл Дженнер и пуэрториканский рэпер Bad Bunny были замечены вместе, когда покидали вечеринку после вручения "Оскара-2023", что еще больше подогрело слухи о том, что у них романтические отношения.

Также Фокус писал, что Кендалл Дженнер снялась топлес в новой весенней кампании Calvin Klein.