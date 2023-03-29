В об'єктиві українського фотографа: Кендалл Дженнер поділилася відвертими знімками

Американська модель з'явилася в об'єктиві українського фотографа Юлії Горбаченко.

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27-річна модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер знялася в останній кампанії для онлайн-бутика FWRD, у якому знаменитість є креативним директором. Про це пише PageSix.

Зйомка супермоделі пройшла на простирадлах у прозорій білій сукні без рукавів та без нижньої білизни під ним. Пікантний образ завершили чорні шкіряні чоботи на підборах до колін.

"Ти забула свій бюстгальтер у мене вдома", — прокоментував один користувач публікацію відомої моделі у Instagram.

Кендал Дженнер – не перша світова знаменитість, яка з'явилася в об'єктиві українського фотографа Юлії Горбаченко. Раніше на її знімках можна було помітити Джіджі Хадід, Гвен Стефані, Ельза Госк та інших.

Нагадаємо, модель і зірка реаліті Кендалл Дженнер та пуерториканський репер Bad Bunny були помічені разом, коли залишали вечірку після вручення "Оскара-2023", що ще більше підігріло чутки про те, що мають романтичні стосунки.

Також Фокус писав, що Кендал Дженнер знялася топлес у новій весняній кампанії Calvin Klein.