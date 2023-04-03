Хайди Клум продемонстрировала элегантный total-black образ на весну 2023 (фото)

Многодетная мама посетила съемки шоу "Америка ищет таланты".

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49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум продемонстрировала элегантный total-black образ на весну 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов и телеведущая привлекла внимание, когда она приехала на съемки 18-го сезона "Америка ищет таланты" в Пасадене, штат Калифорния, вместе с коллегами-судьями Софией Вергарой, Хауи Манделом и Саймоном Коуэлом.

Клум, недавно украсившая обложку греческого Vogue, продемонстрировала свою модельную фигуру в приподнятом топе, обнажившем ее пресс и грудь.

Мать четырех детей выглядела в приподнятом настроении, блеснув своей улыбкой и поприветствовав поклонников в черной юбке-карандаше с высокой посадкой, пальто в тон с застежками и большими очками.

Хайди, недавно вызвавшая слухи о пластической хирургии, превратила тротуар в свой личный подиум в туфлях Aquazzura Fenix за 800 долларов и держала черную сумочку с шипами.

Хайди Клум Фото: Getty Images

Клум была судьей в America's Got Talent с 2011 года и работала вместе с Вергарой, присоединившейся как судья в 2020 году в 15 сезоне.

Напомним, 49-летняя Хайди Клум без бюстгальтера украсила обложку греческого Vogue.

Также Фокус писал о космическом платье Хайди Клум.