Гайді Клум продемонструвала елегантний total-black образ на весну 2023 (фото)

Багатодітна мама відвідала зйомки шоу "Америка має талант".

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49-річна німецька топмодель Гайді Клум продемонструвала елегантний total-black образ на весну 2023. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів та телеведуча привернула увагу, коли вона приїхала на зйомки 18-го сезону "Америка має талант" у Пасадені, штат Каліфорнія, разом із колегами-суддями Софією Вергарою, Хаві Манделом і Саймоном Коуелом.

Клум, яка нещодавно прикрасила обкладинку грецького Vogue, продемонструвала свою модельну фігуру в піднесеному топі, який оголив її підтягнуті прес і груди.

Мати чотирьох дітей виглядала у піднесеному настрої, блиснувши своєю усмішкою та привітавши шанувальників у чорній спідниці-олівці з високою посадкою, пальті в тон із застібками та великими окулярами.

Гайді, яка нещодавно викликала чутки про пластичну хірургію, перетворила тротуар на свій особистий подіум у туфлях Aquazzura Fenix за 800 доларів і тримала чорну сумочку з шипами.

Гайді Клум Фото: Getty Images

Клум була суддею в America's Got Talent з 2011 року і працювала разом з Вергарою, яка приєдналася як суддя в 2020 році в 15 сезоні.

Нагадаємо, 49-річна Гайді Клум без бюстгальтера прикрасила обкладинку грецького Vogue.

Також Фокус писав про космічну сукню Гайді Клум.