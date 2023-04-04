Хейли Бибер появилась в бриллиантовом "бюстгальтере" за 10 тысяч долларов

Модель Vogue сделала несколько снимков, рекламируя косметику своей марки.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько откровенных фотографий, сделанных в рамках рекламной кампании ее нового бальзама для губ с пептидами маракуйи. И выбрала для этого впечатляющий "наряд". Об этом пишет Daily Mail.

Хейли позировала на пляже, прикрывая грудь фруктами и цепочкой с бриллиантами.

Украшение от Jacquie Aichie 50 Diamond Bra, называется бюстгальтером, хоть ничего не прикрывает, и стоит более 10 тысяч долларов.

Хейли Бибер в "бюстгальтере" за 10 тысяч долларов Фото: Instagram haileybieber

Модели Эмили Ратаковски и Оливия Калпо также являются поклонниками дизайна Айчи.

Хейли запустила свою линию по уходу за кожей Rhode, названную в честь своего второго имени, в июне 2022 года. И ее косметика стала очень популярной.

Генеральный директор Мелани Бендер, которая присоединилась к компании в октябре 2022 года, недавно рассказала Vogue Business об астрономических продажах бренда.

"Мы преодолели восьмизначный порог продаж всего за 11 дней продаж. Это превзошло все, что я когда-либо видела", — сказала Бендер.

Она отметила, что Хейли Бибер участвует во всех аспектах бизнеса. Она занимается разработкой продуктов, принимает решение о креативном продвижении и сама продвигает свою косметику, рекламируя ее в соцсетях.

Если учесть, что в Instagram на нее подписано почти 50 миллионов фанатов, то реклама получается весьма эффективной.

Прошлой осенью Хейли была включена в список журнала Forbes "30 моложе 30", где она получила место за свой процветающий бизнес.

Она написала в соцсетях, что была очень взволнована и благодарна за признание.

Напомним, ранее стало известно, что Хейли Бибер и Селена Гомес помирились после долгой вражды. Селена ранее встречалась с Джастином Бибером, но он расстался с нею и женился на Хейли. Фанаты певицы были возмущены, считали, что виной разлада стала именно Хейли и угрожали ей в соцсетях.