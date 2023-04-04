Гейлі Бібер з'явилася у діамантовому "бюстгальтері" за 10 тисяч доларів

Модель Vogue зробила кілька знімків, рекламуючи косметику своєї марки.

Related video

26-річна американська модель Гейлі Бібер опублікувала у своєму Instagram-акаунті кілька відвертих фото, зроблених у межах рекламної кампанії її нового бальзаму для губі з пептидами маракуї. І обрала для цього разюче "вбрання". Про це пише Daily Mail.

Гейлі Бібер позувала на пляжі, прикриваючи груди фруктами та ланцюжком з діамантами.

Прикраса від Jacquie Aichie 50 Diamond Bra називається бюстгальтером, хоч нічого не прикриває, і коштує понад 10 тисяч доларів. Вона зроблена із золота та діамантів.

Гейлі Бібер у "бюстгальтері" за 10 тисяч доларів Фото: Instagram haileybieber

Моделі Емілі Ратаковські та Олівія Калпо також є шанувальниками дизайну Айчі.

Гейлі Бібер запустила свою лінію для догляду за шкірою Rhode, названу на честь свого другого імені, у червні 2022 року. І її косметика стала дуже популярною.

Генеральна директорка Мелані Бендер, яка приєдналася до компанії в жовтні 2022 року, нещодавно розповіла Vogue Business про астрономічні продажі бренду.

"Ми подолали восьмизначний поріг продажу всього за 11 днів продажів. Це перевершило все, що я коли-небудь бачила", — сказала Бендер.

Вона зазначила, що Гейлі Бібер бере участь у всіх аспектах бізнесу. Вона займається розробкою продуктів, ухвалює рішення про креативний поступ і сама просуває свою косметику, рекламуючи її в соцмережах.

Якщо врахувати, що в Instagram на неї підписано майже 50 мільйонів фанатів, то реклама виходить дуже ефективною.

Минулої осені Гейлі була додана до списку журналу Forbes "30 молодше 30", де вона отримала місце за свій успішний бізнес.

Вона написала в соцмережах, що була дуже схвильована та вдячна за визнання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Гейлі Бібер та Селена Гомес помирилися після довгої ворожнечі. Селена раніше зустрічалася з Джастіном Бібером, але він розійшовся з нею та одружився з Гейлі. Фанати співачки були обурені, вважали, що виною розладу стала саме Гейлі та погрожували їй у соцмережах.