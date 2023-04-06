Вылитый Томми Ли. Взрослый сын Памелы Андерсон отдыхает на "остров миллионеров"

Дилан Джаггер Ли с 2016 года строит успешную модельную карьеру.

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25-летний сын американской модели и актрисы Памелы Андерсон, Дилан Джаггер Ли, вырос абсолютной копией своего знаменитого отца-рокера Томми Ли. Молодого человека заметили в Сент-Бартсе с красоткой в бикини, пишет Daily Mail. Остров, где он отдыхает, называют "островом миллионеров".

Пара прогуливалась мимо скалистых выступов и о чем-то разговаривала. Дилан выбрал для отдыха невзрачные черные шорты, белую футболку Lacoste и подходящую черную сумку на поясе. Он решил обойтись без обуви, предпочтя ходить босиком. Черные густые волосы и прическа в целом, а также небольшая бородка делали Дилана практически неотличимым от Томми Ли.

Сопровождавшая его женщина была одета в черный топ от бикини с завязками на бретелях и в такой же низ. Она и Дилан, казалось, прекрасно проводили время, и в какой-то момент она протянула руку, а он нежно сжал ее пальцы своими.

Сын знаменитостей решил в полной мере использовать свою внешность и с 2016 года начал модельную карьеру, работая на громких показах и съемках. В последние месяцы он сопровождал мать в преддверии выхода документального фильма "Памела, история любви", где рассказывается о ее карьере и хаосе в ее жизни, вызванном утечкой секс-видео с ее бывшим мужем Томми.

Памела Андерсон с сыновьями Диланом и Брэдоном Фото: Getty

Звезда также выпустила мемуары под названием "С любовью, Памела". В книгу она включила милое посвящение Дилану и старшему сыну Брэндону, которому сейчас 26 лет.

"Для моих мальчиков, тех, кто вдохновил меня написать историю в моем несовершенном стиле. Это единственный способ вытерпеть и описать мою жизнь. Мое уникальное безумие, мое наследие. Из моего непобедимого сердца, нефильтрованное… Любовь матери непоколебима… Я всегда знала, что самая важная работа в мире – быть родителем". Быть мамой напоминает мне, кто я, постоянно развивающаяся женщина. Каждый день – это новая возможность учиться и расти вместе друг с другом, а не мешать друг другу", – написала актриса.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон отдыхает на том же острове, что и сын, в компании таинственного мужчины.