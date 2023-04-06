Викапаний Томмі Лі. Дорослий син Памели Андерсон відпочиває на "острові мільйонерів"

Ділан Джаггер Лі з 2016 будує успішну модельну кар'єру.

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25-річний син американської моделі та актриси Памели Андерсон, Ділан Джаггер Лі, виріс абсолютною копією свого знаменитого батька-рокера Томмі Лі. Молодого чоловіка помітили на Сент-Бартсі з красунею у бікіні, пише Daily Mail. Острів, де він відпочиває, називають "островом мільйонерів".

Пара прогулювалася повз скелясті виступи і про щось розмовляла. Ділан вибрав для відпочинку непоказні чорні шорти, білу футболку Lacoste та відповідну чорну сумку на поясі. Він вирішив обійтися без взуття, вважаючи за краще ходити босоніж. Чорне густе волосся та зачіска в цілому, а також невелика борідка робили Ділана практично копією від Томмі Лі.

Жінка, яка його супроводжувала, була одягнена в чорний топ від бікіні із зав'язками на бретелях і в такий же низ. Вона і Ділан, здавалося, чудово проводили час, і в якусь мить вона простягла руку, а він ніжно стиснув її пальці своїми.

Син знаменитостей вирішив повною мірою використати свою зовнішність і з 2016 року розпочав модельну кар'єру, працюючи на гучних показах та зйомках. В останні місяці він супроводжував матір напередодні виходу документального фільму "Памела, історія кохання", де розповідається про її кар'єру і хаос у її житті, викликаний витоком секс-відео з її колишнім чоловіком Томмі.

Памела Андерсон із синами Діланом та Бредоном Фото: Getty

Зірка також випустила мемуари під назвою "З любов'ю, Памела". До книги вона включила миле посвячення Ділану та старшому синові Брендону, якому зараз 26 років.

"Для моїх хлопчиків, тих, хто надихнув мене написати історію в моєму недосконалому стилі. Це єдиний спосіб витерпіти й описати моє життя. Моє унікальне божевілля, моя спадщина. З мого непереможного серця, нефільтрована... Любов матері непохитна... Я завжди знала, що найважливіша робота у світі – бути матір'ю. Бути мамою нагадує мені, хто я, жінка, що постійно розвивається. Щодня – це нова можливість вчитися та рости разом один з одним, а не заважати один одному”, – написала актриса.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон відпочиває на тому ж острові, що й син, у компанії таємничого чоловіка.