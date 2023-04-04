Памела Андерсон відпочиває на Сен-Барті у компанії таємничого чоловіка (фото)

Зірка "Рятувальників Малібу" насолоджується заслуженим відпочинком на теплих островах.

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55-річна актриса та модель Памела Андерсон зараз відпочиває на Сент-Барті. Напередодні її помітили на пляжі Ніккі в компанії загадкового чоловіка та її 25-річного сина Ділана Джаггера Лі. Про це пише Daily Mail.

Памела, яка нещодавно презентувала документальний фільм Netflix про своє життя, була в кремовій сукні, коли вона йшла закусочною. В руках вона несла чорні сандалії з ремінцями та плетену солом'яну сумку. Стильні сонцезахисні окуляри приховували її блакитні очі.

Тим часом її таємничий приятель був у розстебнутій сорочці з тропічним принтом. Він носив сиву бороду, сонцезахисні окуляри та ланцюжок на шиї.

У Памели є 26-річні сини Ділан та Брендон Томас Лі від колишнього чоловіка Томмі Лі.

Їхній шлюб та скандал із секс-відео, який поглинув її, нещодавно стали предметом номінованого на премію "Еммі" серіалу "Пем і Томмі", в якому актриса Лілі Джеймс зіграла Памелу, а Себастьян Стен — барабанщика Mötley Crüe.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон представила свій документальний фільм у рідній Канаді, а на червону доріжку вийшла у компанії свого сина. В одному із недавніх інтерв'ю знаменитість розкрила секрет свого блонду. За її словами, вона не користується послугами колориста, а фарбувати волосся її навчила мама, причому використовує вона для цього дуже бюджетні кошти.