Памела Андерсон отдыхает на Сен-Барте в компании таинственного мужчины (фото)

Звезда "Спасателей Малибу" наслаждается заслуженным отдыхом на теплых островах.

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55-летняя актриса и модель Памела Андерсон в настоящее время отдыхает на Сент-Барте. Накануне ее заметили на пляже Никки в компании загадочного мужчины и ее 25-летнего сына Дилана Джаггера Ли. Об этом пишет Daily Mail.

Памела, которая недавно презентовала документальный фильм Netflix о своей жизни, была в кремовом платье, когда она шла по закусочной, неся черные сандалии с ремешками и плетеную соломенную сумку. Стильные солнцезащитные очки скрывали ее голубые глаза.

Тем временем ее таинственный приятель был в расстегнутой рубашке с тропическим принтом. Он носил седую бороду, солнцезащитные очки и цепочку на шее.

У Памелы есть 26-летние сыновья Дилан и Брэндон Томас Ли от бывшего мужа Томми Ли.

Их брак и скандал с секс-видео, который поглотил ее, недавно стали предметом номинированного на премию "Эмми" сериала "Пэм и Томми", в котором актриса Лили Джеймс сыграла Памелу, а Себастьян Стэн — барабанщика Mötley Crüe.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон представила свой документальный фильм в родной Канаде, а на красную дорожку вышла в компании своего сына. В одном из недавних интервью знаменитость раскрыла секрет своего блонда. По ее словам, она не пользуется услугами колориста, а красить волосы ее научила мама, причем использует она для этого очень бюджетные средства.