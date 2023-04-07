Новая девушка Жерара Пике изменила ему с бывшим тренером "Барселоны"

Хосеп Гвардиола и Клара Чиа Марти давно знакомы. Дети тренера учились с Кларой в одной школе.

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Футболисту Жерару Пике не везет в любви. Испанские таблоиды сообщают, что его 23-летняя избранница Клара Чиа, ради которой он бросил певицу Шакиру, изменила ему с бывшим тренером футбольного клуба "Барселона" Хосепом Гвардиолой. Об этом пишет Sport.

Хосеп Гвардиола, которого называют одним из величайших тренеров в мире, как утверждают СМИ, знаком с Кларой Чиа давно. Его дети учились с ней в одной школе.

Сам Пике эти слухи пока не комментировал, но на днях он появился в компании Клары и пара выглядела влюбленной.

Но если это окажется правдой, то Испанию потрясет еще один секс-скандал. Как известно, Хосепу Гвардиоле 52 года. Он женат уже много лет. Свою избранницу он встретил еще в начала своей футбольной карьеры, когда ему было только 18 лет. Они поженились в 2014 году. У пары трое детей. Гвардиола известен как любитель театра, кино и поэзии.

Хосеп Гвардиола с супругой

Напомним, расставание Жерара Пике и Шакиры было скандальным и этот скандал еще не закончился. Пара была вместе 11 лет, и воспитывала двоих детей, когда выяснилось, что футболист изменял певице.

По слухам, его роман с Кларой Чиа Марти перестал быть секретом, когда Шакира обнаружила баночку клубничного варенья в холодильнике. В ее семье никто его не ест, так что она заподозрила неладное.

Шакира с сыновьями улетела в Майами Фото: Getty

Она отомстила неверному возлюбленному, выпустив уже несколько песен о нем. А про Клару Чиа она сказала, что таких женщин, как она, ждет "отдельный котел в аду".

Шакира забрала сыновей и улетела в Майами, а Жерар Пике назвал ее поклонников варварами, отметив, что она латиноамериканка, и, вероятно, поэтому его в соцсетях ненавидят так страстно. Теперь футболист обвиняют в ксенофобии.