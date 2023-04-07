Нова дівчина Жерара Піке зрадила його з колишнім тренером "Барселони"

Хосеп Гвардіола та Клара Чіа Марті давно знайомі. Діти тренера навчалися із Кларою в одній школі.

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Футболісту Жерару Піке не щастить у коханні. Іспанські таблоїди повідомляють, що його 23-річна обраниця Клара Чіа, заради якої він покинув співачку Шакіру, зрадила його з колишнім тренером футбольного клубу "Барселона" Хосепом Гвардіолою. Про це пише Sport.

Хосеп Гвардіола, якого називають одним із найкрутіших тренерів у світі, як стверджують ЗМІ, знайомий з Кларою Чіа давно. Його діти навчалися з нею в одній школі.

Сам Піке ці чутки поки не коментував, але днями він з'явився в компанії Клари і пара виглядала закоханою.

Але якщо це виявиться правдою, то Іспанію вразить ще один секс-скандал. Як відомо, Хосепу Гвардіолі 52 роки. Він одружений уже багато років. Свою обраницю він зустрів ще на початку своєї футбольної кар'єри, коли йому було лише 18 років. Вони одружилися у 2014 році. У пари троє дітей. Гвардіола відомий як любитель театру, кіно та поезії.

Хосеп Гвардіола з дружиною

Нагадаємо, розставання Жерара Піке та Шакіри було скандальним і цей скандал ще не закінчився. Пара була разом 11 років і виховувала двох дітей, коли з'ясувалося, що футболіст зраджував співачці.

За чутками, його роман із Кларою Чіа Марті перестав бути секретом, коли Шакіра виявила баночку полуничного варення у холодильнику. У її сім'ї ніхто його не їсть, тож вона запідозрила недобре.

Шакіра із синами відлетіла до Маямі Фото: Getty

Вона помстилася невірному коханому, випустивши вже кілька пісень про нього. А про Клару Чіа вона сказала, що на таких жінок, як вона, чекає "окремий котел у пеклі".

Шакіра забрала синів і полетіла до Маямі, а Жерар Піке назвав її шанувальників варварами, зазначивши, що вона латиноамериканка, і, мабуть, тому в соцмережах його ненавидять так пристрасно. Тепер футболіста звинувачують у ксенофобії.