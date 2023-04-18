Хайди Клум позировала на траве в желтом бикини (фото)

Загорая на солнце, знаменитая модель продемонстрировала подтянутую фигуру и плоский живот.

Related video

Немецкая супермодель, телеведущая и актриса Хайди Клум продемонстрировала свою подтянутую фигуру в желтом бикини. В своем Instagram-аккаунте она поделилась фотографией, на которой принимает солнечные ванны, лежа на зеленой траве.

"Наконец-то немного солнца", — подписала она пост, добавив смайлик солнца.

49-летняя звезда на снимках изображена в ярко-желтом бикини с ребристыми завязками и в меховой коричневой панаме, а ее светлые волосы были уложены волнами.

Модель, которая на фотографиях была без макияжа, выполняла несколько задач одновременно: загорала и ухаживала за областью под глазами с помощью пары золотых патчей от бренда Wander Beauty.

Напомним, Хайди Клум ошеломила 10,7 млн подписчиков в Instagram откровенным снимком, который опубликовала в честь Пасхи. На фотографии знаменитость позирует у бассейна с кроличьими ушками на голове, черных стрингах со звездным принтом и прикрыв обнаженную грудь руками.

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум и ее муж Том Каулитц поделились обнаженными фото в честь четвертой годовщины брака.