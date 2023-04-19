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Стиль жизни

Эмили Ратаковски стала лицом весенней коллекции Marc Jacobs

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Фото: Instagram @emrata | Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски впервые вышла на подиум для бренда Marc Jacobs в 2016 году.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски стала лицом новой кампании Marc Jacobs. Модель надела несколько эффектных образов из новой коллекции Monogram, которая в пресс-релизе упоминается, как "бесполая". Об этом пишет Daily Mail.

Монограммный принт Marc Jacobs, впервые представленный на показе бренда осенью 2023 года, претерпевает обновление к весеннему сезону и появляется в категориях готовой одежды и аксессуаров. Предлагая продолжение бесполого самовыражения и индивидуалистического духа бренда, SS23 представляет черные сумки из кожи и парусины, украшенные буквами в виде цепочек, а также джинсовые вещи, корсеты и перчатки.

На одном снимке Эмили изображена топлесс в белых перчатках и джинсах.

Во вторник Эмили поделилась фотографиями на своей странице в Instagram, где она была перед рекламой, наклеенной на зеленую стену. На ней была коричневая кожаная куртка с серебряными пуговицами и темные джинсы с оливково-зелеными широкими штанинами. Звезда подиума завершила образ белыми кроссовками, солнцезащитными очками и миниатюрной черной сумкой.

"Коллекция играет на основных ценностях и эстетике, лежащих в основе бренда, исследуя бесполое выражение и прославляя индивидуальность с помощью непринужденно крутых предметов уличной одежды, украшенных знакомой надписью MARC JACOBS в виде цепочки", — говорится в пресс-релизе бренда.

Напомним, Эмили Ратаковски показала стильный аутфит для весны 2023.

Также Фокус писал о трогательных фото Эмили Ратаковски и ее двухлетнего сына.