Знаменитый кот-блогер Степан женился на юной француженке Стефании (фото)

Хозяйка кота показала настоящее свидетельство о браке.

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Знаменитый харьковский кот-блогер Степан на 15-м году жизни обзавелся настоящей семьей, связав себя узами брака со своей возлюбленной Стефанией. О радостном событии хозяйка животных Анна рассказала на странице в Instagram.

Она не только поделилась фотографией "молодоженов", но даже показала самое что ни на есть настоящее свидетельство о браке, выданное коммунальный предприятием "Щасливе місто".

На невесте был белый бант, а на шее жениха – черный галстук Фото: loveyoustepan/Instagram Фото: loveyoustepan/Instagram

"Сделал своей любимой Стефании предложение лапки и сердца в коммунальном предприятии "Щасливе місто" @happycity_official. Кстати, кто угодно и даже я, могу оформить брак за 24 часа и полностью под "ключ" организовать свадьбу на любой локации Харькова и Киева. Не сдерживайте своих эмоций, признавайтесь, любите друг друга, жизнь одна! Стефания, люблю тебя!", – говорится в подписи.

У Степана и Стефании Котов есть даже свидетельство о браке Фото: loveyoustepan/Instagram

Из свидетельства можно узнать, что Степан родился в Харькове в 2009 году, а его фамилия Кот. А вот Стефании всего год, и она француженка. Пара "познакомилась", когда харьковский блогер был в эвакуации в этой стране.

Туда семья Степана вынуждена была уехать после того, как русские войска взялись уничтожать Северную Салтовку.

За границей кот не сидел, сложа лапки и всячески помогал собирать деньги на корм животным, пострадавшим от войны. Более того, он получил и престижную блогерскую премию в Каннах, а его фотографиями делилась даже Бритни Спирс.

Несколько месяцев назад Анна со Степаном вернулись в Украину. После жизни во Львове они приехали обратно в Харьков.

Ранее Фокус писал, что кот Степан украсил обложку Times Monaco и познакомился с дизайнером Русланом Багинским.