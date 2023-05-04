55-летняя Памела Андерсон показала подтянутую фигуру в красном бикини

Звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон решила вернуть моду на красные купальники.

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Американская модель и актриса Памела Андерсон, недавно повторившая свой образ горячей блондинки в красном купальнике из "Спасателей Малибу", решила не останавливаться и, спустя несколько десятилетий, снова предстала перед поклонниками в красном микро бикини. Кроме того, она опубликовала еще несколько снимков, где позирует в купальниках на пляже в рамках продвижения своей коллаборации с Frankies Bikinis.

На одном из фото Памела иображена в ярко-красном бикини, которое максимально подчеркивает ее фигуру, а бюстгальтер едва прикрывает грудь.Она позировала на пляже Paradise Cove в Малибу, где жила после развода с рок-звездой Томми Ли из Motley Crue.

После съемок в "Спасателях Малибу" красные купальники надолго завоевали сердца пляжных модниц, и сейчас они снова возвращаются в тренды.

Среди других фото, сделанных на берегу океана, Пэм позирует в белом бикини, а также в паре слитных купальников.

"Мечты сбываются… То, чего я давно ждала. От меня к вам", – подписала снимки звезда, анонсируя запуск продаж.

"Коллекция отражает истинную сущность ее сердца", – отметили в компании по производству купальников, имея в виду Памелу. В линейку вошли пять сдельных купальников и шесть бикини.

Купальники, созданные Памелой Андерсон и Frankies Bikinis Фото: frankiesbikinis/instagram Фото: frankiesbikinis/instagram

Новая коллекция бикини Frankies, созданных вместе с Памелой Андерсон, поступила в продажу 4 мая.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон рассказала, что была "очень застенчивой" перед тем, как позировала для Playboy. После съемок она стала секс-символом целого десятилетия.