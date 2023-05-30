Дочь Мадонны снялась в провокационной фотосессии (фото)

Девушка уверено чувствует себя перед камерой и не боится откровенных образов.

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26-летняя дочь американской поп-певицы Мадонны, Лурдес Леон, пошла по стопам матери и уже не первый год эпатирует публику откровенными фотосессиями, а также пытается петь. Совсем недавно девушка стала героиней нового номера журнала The Face, для обложки которого снялась в черных стрингах, ботфортах и кожаной куртке верхом на байке.

На одном изображении Лурдес, которую семья и друзья ласково называют Лолой, обнимает руками и ногами человека, выполняющего смертельный трюк на мотоцикле, причем Лурдес все еще удается выглядеть невероятно с ее длинными темными волосами, развевающимися на ветру. На другом снимке она присела рядом с байкером и соблазнительно оглядывается через плечо, демонстрируя ягодицы в стрингах, а на третьем Лурдес позирует на мотоцикле в откровенном купальнике, который почти обнажает ее грудь.

В интервью журналу она призналась, что "сильно полагается на свое тело как на средство самовыражения", а также рассказала о собственной сексуальности и отношениях со своей знаменитой мамой.

"Я не люблю девушек. Я до боли прямолинейна, это ужасно… Я проклята, измучена симпатией к этим мужчинам", – отметила представительница "золотой молодежи".

Что касается ее взросления, то тут Леон не стала скромничать:

"Я чувствую, что вела себя очень хорошо. Но я не знаю, может быть, моя мама сказала бы иначе вести себя".

Как и ее мать, Лурдес — профессиональная танцовщица, а в последнее время она зарекомендовала себя как востребованная модель. Девушка также идет по стопам Мадонны как певица и в ноябре выпустила свой дебютный диск под псевдонимом Lolahol.

Лурдес Леон – старшая из шести детей Мадонны, и у матери с дочерью невероятно тесная связь. В 1998 году Мадонна записала трек Little Star для своего альбома Ray of Light, посвятив песню своей дочери, а в 2012-м они вместе спели эту песню в ее туре MDNA. Лурдес также появилась с помощью видеоинсталляции во время тура матери Madame X 2019 года.

По словам Мадонны, она гордится своей старшей дочерью, потому что та очень талантлива.

"Я позеленела от зависти, ведь она невероятна во всем, что делает. Она невероятная танцовщица, она великая актриса, она прекрасно играет на пианино, она намного лучше меня в плане талантов", – заявила королева поп-сцены.

Ранее Фокус писал, что Лурдес призналась, как много для нее значит ее семья.