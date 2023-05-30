Дочка Мадонни знялася у провокаційній фотосесії (фото)

Дівчина впевнено почувається перед камерою та не боїться відвертих образів.

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26-річна дочка американської поп-співачки Мадонни, Лурдес Леон, пішла стопами матері і вже не перший рік епатує публіку відвертими фотосесіями, а також намагається співати. Нещодавно дівчина стала героїнею нового номера журналу The Face, для обкладинки якого знялася в чорних стрингах, ботфортах і шкіряній куртці верхи на байку.

На одному зображенні Лурдес, яку сім'я і друзі ласкаво називають Лолою, обіймає руками і ногами людину, яка виконує смертельний трюк на мотоциклі, причому Лурдес все ще вдається виглядати неймовірно з її довгим темним волоссям, що розвівається на вітрі. На іншому знімку вона присіла поряд з байкером і спокусливо озирається через плече, демонструючи сідниці в стрінгах, а на третьому Лурдес позує на мотоциклі у відвертому купальнику, який майже оголює її груди.

В інтерв'ю журналу вона зізналася, що "сильно покладається на своє тіло як на засіб самовираження", а також розповіла про власну сексуальність і стосунки зі своєю знаменитою мамою.

"Я не люблю дівчат. Я до болю прямолінійна, це жахливо... Я проклята, змучена симпатією до цих чоловіків", — зазначила представниця "золотої молоді".

Що стосується її дорослішання, то тут Леон не стала вдавати зайву скромність:

"Я відчуваю, що поводилася не дуже добре. Але я не знаю, можливо, моя мама сказала б інакше поводитися".

Як і її матір, Лурдес — професійна танцівниця, а останнім часом вона зарекомендувала себе як затребувана модель. Дівчина також іде стопами Мадонни як співачка і в листопаді випустила свій дебютний диск під псевдонімом Lolahol.

Лурдес Леон – старша із шести дітей Мадонни, і в матері з дочкою неймовірно тісний зв'язок. 1998 року Мадонна записала трек Little Star для свого альбому Ray of Light, присвятивши пісню своїй доньці, а 2012-го вони разом заспівали цю пісню в її турі MDNA. Лурдес також з'явилася за допомогою відеоінсталяції під час туру матері Madame X 2019 року.

За словами Мадонни, вона пишається своєю старшою дочкою, бо та дуже талановита.

"Я позеленіла від заздрості, адже вона неймовірна у всьому, що робить. Вона неймовірна танцівниця, вона велика актриса, вона чудово грає на піаніно, вона набагато краща за мене в плані талантів", — заявила королева поп-сцени.

Раніше Фокус писав, що Лурдес зізналася, як багато для неї означає її сім'я.